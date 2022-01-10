Нарушено водоподаването с.Скобелево

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти от ЕVIN днес (Понеделник) 10.01.2022г. ще бъде нарушено водоподаването с.Скобелево .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.