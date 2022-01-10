Сектор „Пътна полиция”-Сливен въвежда временна промяна в работното време

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От 10 до 14 януари сектор „Пътна полиция”-Сливен ще работи от 08,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,30 часа. Временната промяна в работното време се налага поради вътрешни организационни промени. Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство.