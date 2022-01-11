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Пожарникари на РСПБЗН-Нова Загора са спасили апартамент при възникнала неизправност в пелетна камина

11 януари 2022 10:07, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 23 минути, брой четения: 15
Пожар

Сигналът е получен на 11 януари в 00,47 часа. Получило се е запалване на пелетите в бункера към камината. Произшествието е възникнало в жилище в новозагорския квартал „Загоре“, ликвидирано е своевременно от един екип на РСПБЗН-Нова Загора, без да причини преки материални щети.

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