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6761 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 83 от тях в Сливенско
6761 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 983 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,65% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 787 178 като активните са 134 574.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 710, Бургас – 128, Варна – 375, Велико Търново – 170, Видин – 62, Враца – 117, Габрово – 123, Добрич – 101, Кърджали – 28, Кюстендил – 135, Ловеч – 107, Монтана – 100, Пазарджик – 208, Перник – 144, Плевен – 174, Пловдив – 623, Разград – 64, Русе – 199, Силистра – 90, Сливен – 83, Смолян – 94, София – 234, София (град) – 2072, Стара Загора – 304, Търговище – 33, Хасково – 128, Шумен – 108, Ямбол – 47.
През изминалото денонощие са били излекувани 928 души, а за целия период – 620 932.
В болница за лечение са настанени 5219 души, от които 570 са в интензивни отделения.
116 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 672. От починалите през този период 94,83% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 879 558 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 22 888.
Снимка: Станимир Петков