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Криминална хроника Ямбол - 11.01.2022 г.
Информационен бюлетин 11.01.2022 г.
Служители от РУ- Елхово разследват кражба от частен дом. Вчера в полицията е получен сигнал, че през изминалата нощ, в село Попово, след счупване прозорец на къща, собственост на възрастен мъж е отнета парична сума. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК .
Досъдебно производство за притежание на наркотици е образувано в РУ-Ямбол. На 10 януари около 19:20 часа, на ул. „Димитър Благоев“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил “БМВ“, със сливенска регистрация. При спирането 41-годишен пътник в автомобила е изхвърлил пакетче с жълтеникаво кристалообразно вещество - метамфетамин. На местопроизшествието е извършен оглед. 41-годишният мъж е задържан за срок до 24-часа. Разследването по случая продължава.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет