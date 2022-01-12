Прекъсване на водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на ул. "Горска" и ул. "Люляк" днес [сряда) 12.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:00ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.