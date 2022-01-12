През последното денонощие в Сливенско има 140 заразени с коронавирусна инфекция, 7062 за цялата страна

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7062 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 952 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,73% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 794 240 като активните са 140 224.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 597, Бургас – 694, Варна – 458, Велико Търново – 84, Видин – 73, Враца – 70, Габрово – 80, Добрич – 70, Кърджали – 36, Кюстендил – 92, Ловеч – 75, Монтана – 81, Пазарджик – 165, Перник – 150, Плевен – 145, Пловдив – 554, Разград – 50, Русе – 177, Силистра – 63, Сливен – 140, Смолян – 96, София – 235, София (град) – 2402, Стара Загора – 218, Търговище – 30, Хасково – 127, Шумен – 49, Ямбол – 51.

През изминалото денонощие са били излекувани 1323 души, а за целия период – 622 255.

В болница за лечение са настанени 5240 души, от които 580 са в интензивни отделения. 627 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

89 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 761. От починалите през този период 92,13% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 911 536 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 31 986.