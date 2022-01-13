Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 23

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариени ремонти днес (сряда) 13.01.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Крушаре и с.Чинтулово до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.