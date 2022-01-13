Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

5703 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 122 от тях в Сливенско

13 януари 2022 09:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 69
Тест за коронавирус

5703 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 29 813 теста, показват данните в Единната информационна система. 72,76% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 799 943 като активните са 139 593.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 537, Бургас – 408, Варна – 465, Велико Търново – 93, Видин – 82, Враца – 69, Габрово – 100, Добрич – 55, Кърджали – 12, Кюстендил – 80, Ловеч – 70, Монтана – 81, Пазарджик – 126, Перник – 132, Плевен – 112, Пловдив – 484, Разград – 26, Русе – 148, Силистра – 46, Сливен – 122, Смолян – 72, София – 243, София (град) – 1666, Стара Загора – 249, Търговище – 25, Хасково – 86, Шумен – 44, Ямбол – 70.

През изминалото денонощие са били излекувани 6257 души, а за целия период – 628 512.

В болница за лечение са настанени 5257 души, от които 579 са в интензивни отделения. 553 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

77 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 838. От починалите през този период 92,21% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 941 901 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 30 398.

Снимка; Станимир Петков

« предишнаследваща »


 