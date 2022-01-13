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5703 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 122 от тях в Сливенско
5703 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 29 813 теста, показват данните в Единната информационна система. 72,76% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 799 943 като активните са 139 593.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 537, Бургас – 408, Варна – 465, Велико Търново – 93, Видин – 82, Враца – 69, Габрово – 100, Добрич – 55, Кърджали – 12, Кюстендил – 80, Ловеч – 70, Монтана – 81, Пазарджик – 126, Перник – 132, Плевен – 112, Пловдив – 484, Разград – 26, Русе – 148, Силистра – 46, Сливен – 122, Смолян – 72, София – 243, София (град) – 1666, Стара Загора – 249, Търговище – 25, Хасково – 86, Шумен – 44, Ямбол – 70.
През изминалото денонощие са били излекувани 6257 души, а за целия период – 628 512.
В болница за лечение са настанени 5257 души, от които 579 са в интензивни отделения. 553 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
77 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 838. От починалите през този период 92,21% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 941 901 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 30 398.
Снимка; Станимир Петков