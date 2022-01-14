7034 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 146 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 75

7034 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 39 590 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,61% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 806 977 като активните са 142 472.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 647, Бургас – 470, Варна – 424, Велико Търново – 110, Видин – 94, Враца – 110, Габрово – 83, Добрич – 80, Кърджали – 31, Кюстендил – 90, Ловеч – 101, Монтана – 64, Пазарджик – 191, Перник – 135, Плевен – 107, Пловдив – 647, Разград – 40, Русе – 170, Силистра – 61, Сливен – 146, Смолян – 85, София – 348, София (град) – 2255, Стара Загора – 259, Търговище – 46, Хасково – 119, Шумен – 60, Ямбол – 61.

През изминалото денонощие са били излекувани 4071 души, а за целия период – 632 583.

В болница за лечение са настанени 5297 души, от които 579 са в интензивни отделения.

84 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 922. От починалите през този период 95,24% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 971 557 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 29 683.