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Петъчния ден ще ни предложи слънце и малко по-топло време в следобедните часове
Днес ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 5°. Това е прогнозата на НИМХ.
В планините ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността до обяд на места в планините от Западна България. Ще духа силен до бурен вятър от север-северозапад. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
Над Черноморие ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са 4°-6°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще отслабне и ще бъде 2-3 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната плюс 7°.
Снимка: Станимир Петков