Информационен бюлетин за пленарната сесия - 17-20 януари 2022 г.

Туида Нюз преди 33 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 31

Парламентът ще отдаде почит на председателя Сасоли в понеделник

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/0/parlamentt-shche-otdade-pochit-na-predsedatelia-sasoli-v-ponedelnik

Членовете на ЕП ще отдадат почит на председателя Давид Сасоли на церемония в началото на пленарната сесия в понеделник в 19.00 ч. (българско време) в Страсбург.

Избор на нов председател на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/1/izbor-na-nov-predsedatel-na-evropeyskiia-parlament

Във вторник, Парламентът ще избере своя председател за края на мандата.

Новото Бюро на Парламента: избор на заместник-председатели и квестори

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/2/novoto-biuro-na-parlamenta-izbor-na-zamestnik-predsedateli-i-kvestori

Във вторник и сряда Европейският парламент ще избере своите 14 заместник-председатели и петима квестори.

Президентът Макрон ще представи приоритетите на Френското председателство на Съвета на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/3/makron-shche-predstavi-prioritetite-na-frenskoto-predsedatelstvo-na-sveta

В сряда евродепутатите ще обсъдят с френския президент Еманюел Макрон политическата стратегия и целите на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС от Франция.

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите с цел осигуряване на по-безопасно онлайн пространство

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/4/reghulirane-na-platformite-s-tsel-osighuriavane-na-po-bezopasno-onlayn-prostranstvo

ЕП ще гласува позицията си по Законодателния акт за цифровите услуги, в който се определят правилата за борба с незаконното съдържание в интернет и се изисква платформите да носят

Здравен съюз: по-силна роля на регулаторния орган на ЕС за лекарствата

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/5/zdraven-siuz-po-silna-rolia-na-reghulatorniia-orghan-na-es-za-lekarstvata

В сряда се очаква Парламентът да одобри временното споразумение за увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата.

Членовете на ЕП искат от правителствата да защитават по-добре животните по време на транспортиране

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/6/ep-iska-pravitelstvata-da-zashchitavat-po-dobre-transportiranite-zhivotni

В четвъртък евродепутатите ще обсъдят и гласуват как да се подобри хуманното отношение към животните по време на транспортиране, да се контролира по-ефективно износът на живи животни и

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от срещата на върха на ЕС през декември с Шарл Мишел

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/7/debat-rezultati-ot-sreshchata-na-vrkha-na-es-prez-dekemvri-s-sharl-mishel

В сряда следобед членовете на ЕП ще обсъдят с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и Комисията резултатите от срещата на върха на 16 декември.