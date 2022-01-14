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Синоптиците обявиха жълт код за силен вятър днес в 14 области на България

14 януари 2022 09:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 44
Жълт код за силен вятър

За 14 януари е обявен жълт код за силен вятър в 12 области у нас, съобщават от НИМХ. Силен вятър с пориви до 20 m/s ще има в областите Пазарджик, Пловдив, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище и Разград.

Снимка: НИМХ

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