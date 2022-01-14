Синоптиците обявиха жълт код за силен вятър днес в 14 области на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 44

За 14 януари е обявен жълт код за силен вятър в 12 области у нас, съобщават от НИМХ. Силен вятър с пориви до 20 m/s ще има в областите Пазарджик, Пловдив, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище и Разград.