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Община Сливен проведе конкурс за главен архитект

14 януари 2022 12:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Община Сливен

Двама кандидати се явиха на конкурс на 13 януари за свободната длъжност „главен архитект“ на Община Сливен. Това са Виктор Дойчинов и Владимир Маринов. Според протокола на Комисията по провеждане на конкурса на първо място е класиран Виктор Дойчинов. Комисията предлага той да бъде назначен на длъжността.

Снимка: Станимир Петков

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