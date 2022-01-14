Община Сливен проведе конкурс за главен архитект

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Двама кандидати се явиха на конкурс на 13 януари за свободната длъжност „главен архитект“ на Община Сливен. Това са Виктор Дойчинов и Владимир Маринов. Според протокола на Комисията по провеждане на конкурса на първо място е класиран Виктор Дойчинов. Комисията предлага той да бъде назначен на длъжността.