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6 863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 133 от тях в Сливенско
6 863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 084 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 813 840, като активните са 146 966.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 641, Бургас – 380, Варна – 500, Велико Търново – 99, Видин – 99, Враца – 105, Габрово – 86, Добрич – 73, Кърджали – 47, Кюстендил – 135, Ловеч – 102, Монтана – 94, Пазарджик – 257, Перник – 165, Плевен – 150, Пловдив – 597, Разград – 33, Русе – 187, Силистра – 47, Сливен – 133, Смолян – 81, София област – 300, София (град) – 1935, Стара Загора – 328, Търговище – 36, Хасково – 129, Шумен – 63, Ямбол – 61.
През изминалото денонощие са били излекувани 2 289 души, а за целия период – 634 872.
В болница за лечение са настанени 5 190 души, от които 578 са в интензивни отделения.
80 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 002.
Към момента общо 3 996 310 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 24 794.
Снимка: Станимир Петков