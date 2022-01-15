Стартираме уикенда с променлива облачност и умерен до силен северозападен вятър

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Днес облачността ще е променлива, до около обяд по-често значителна. Ще духа предимно умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 3° и 8°, в София – около 3°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е променлива. На места, главно в масивите в Западна България ще превали слаб сняг. Ще духа силен, по най-високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по северното крайбрежие до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са 6°-8°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северозапад. Минималната температура ще е минус 2° и максимална плюс 5°.