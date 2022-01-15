Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силно земетресение в Албания, усетено и в Черна гора

15 януари 2022 10:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Земетресение

Земетресение в Албания с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер бе усетено и в Черна гора.

Трусът е регистриран в 22:37 ч. местно време в петък вечерта на 11 километра от Пука, Албания.

Огнището е на дълбочина от 13 километра, съобщиха от Института по сеизмология и хидрометеорология.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център е последвал вторичен трус с магнитуд 3,2 по Рихтер. Епицентърът е на около 50 км източно от Шкодра.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 