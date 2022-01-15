Силно земетресение в Албания, усетено и в Черна гора

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Земетресение в Албания с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер бе усетено и в Черна гора.

Трусът е регистриран в 22:37 ч. местно време в петък вечерта на 11 километра от Пука, Албания.

Огнището е на дълбочина от 13 километра, съобщиха от Института по сеизмология и хидрометеорология.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център е последвал вторичен трус с магнитуд 3,2 по Рихтер. Епицентърът е на около 50 км източно от Шкодра.