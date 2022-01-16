Прекъсване водоподаването на кв„Речица„.

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на ул. "Коста Велков" днес [неделя) 16.01.2022г.ще

бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 10:30ч. до 15:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.