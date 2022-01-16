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4 389 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 99 от тях в Сливенско
4 389 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 171 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 818 229, като активните са 150 381.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 356, Бургас – 445, Варна – 334, Велико Търново – 37, Видин – 55, Враца – 61, Габрово – 44, Добрич – 34, Кърджали – 9, Кюстендил – 77, Ловеч – 41, Монтана – 35, Пазарджик – 61, Перник – 75, Плевен – 81, Пловдив – 362, Разград – 25, Русе – 61, Силистра – 24, Сливен – 99, Смолян – 40, София област – 161, София (град) – 1582, Стара Загора – 167, Търговище – 13, Хасково – 36, Шумен – 27, Ямбол – 47.
През изминалото денонощие са били излекувани 934 души, а за целия период – 635 806.
В болница за лечение са настанени 5 237 души, от които 586 са в интензивни отделения.
40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 042.
Към момента общо 4 003 300 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 982.
Снимка: Станимир Петков