Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано в района на Вранча, на 406 километра от София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 15:43 часа българско време, в района на Вранча. Епицентърът на земетресението е на 52,9 километра на северозапад от град Бузъу, в Румъния, и на 406 километра от София. Това съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН /НИГГГ-БАН/.

По данни на Националния сеизмологичен център на НИГГГ-БАН земният трус в Румъния е на дълбочина 124 километра.

БТА по-рано днес съобщи и за земетресенията, които бяха регистрирани в днешния ден в България и Гърция. Силното земетресение в Гърция от днес, в 13:48 часа българско време, е усетено и в България - в Благоевград, в Петрич, в Пловдив, както и в София - по високите етажи в кв. "Хаджи Димитър". Това съобщи за БТА доц. Петя Трифонова - заместник-директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН. Тя припомни, че рано тази сутрин /03:42 ч./ от НИГГГ-БАН регистрираха земетресение с магнитуд 3 по Рихтер в района на Перник, което беше усетено и в Радомир.