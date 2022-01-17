Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин за пленарната сесия - 17-20 януари 2022 г.

17 януари 2022 10:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 7 минути, брой четения: 8
Европейският парламент

Парламентът ще отдаде почит на председателя Сасоли в понеделник

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/0/parlamentt-shche-otdade-pochit-na-predsedatelia-sasoli-v-ponedelnik

Членовете на ЕП ще отдадат почит на председателя Давид Сасоли на церемония в началото на пленарната сесия в понеделник в 19.00 ч. (българско време) в Страсбург.

 

Избор на нов председател на Европейския парламент

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/1/izbor-na-nov-predsedatel-na-evropeyskiia-parlament

Във вторник, Парламентът ще избере своя председател за края на мандата.

 

Новото Бюро на Парламента: избор на заместник-председатели и квестори

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/2/novoto-biuro-na-parlamenta-izbor-na-zamestnik-predsedateli-i-kvestori

Във вторник и сряда Европейският парламент ще избере своите 14 заместник-председатели и петима квестори.

 

Президентът Макрон ще представи приоритетите на Френското председателство на Съвета на ЕС

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/3/makron-shche-predstavi-prioritetite-na-frenskoto-predsedatelstvo-na-sveta

В сряда евродепутатите ще обсъдят с френския президент Еманюел Макрон политическата стратегия и целите на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС от Франция.

 

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите с цел осигуряване на по-безопасно онлайн пространство

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/4/reghulirane-na-platformite-s-tsel-osighuriavane-na-po-bezopasno-onlayn-prostranstvo

ЕП ще гласува позицията си по Законодателния акт за цифровите услуги, в който се определят правилата за борба с незаконното съдържание в интернет и се изисква платформите да носят

 

Здравен съюз: по-силна роля на регулаторния орган на ЕС за лекарствата

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/5/zdraven-siuz-po-silna-rolia-na-reghulatorniia-orghan-na-es-za-lekarstvata

В сряда се очаква Парламентът да одобри временното споразумение за увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата.

 

Членовете на ЕП искат от правителствата да защитават по-добре животните по време на транспортиране

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/6/ep-iska-pravitelstvata-da-zashchitavat-po-dobre-transportiranite-zhivotni

В четвъртък евродепутатите ще обсъдят и гласуват как да се подобри хуманното отношение към животните по време на транспортиране, да се контролира по-ефективно износът на живи животни и

 

Евродепутатите ще обсъдят резултатите от срещата на върха на ЕС през декември с Шарл Мишел

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2022-01-17/7/debat-rezultati-ot-sreshchata-na-vrkha-na-es-prez-dekemvri-s-sharl-mishel

В сряда следобед членовете на ЕП ще обсъдят с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и Комисията резултатите от срещата на върха на 16 декември.

« предишна


 