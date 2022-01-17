Поздравление от директора на ЮИДП Сливен инж. Димчо Радев за Антоновден и Атанасовден

Туида Нюз преди 41 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 35

Уважаеми сънародници,

Скъпи именици,

Радвам се да ви поздравя с настъпването на големите християнски празници – Антоновден и Атанасовден! Бъдете здрави, силни и благословени!

На онези от Вас, празнуващи и носещи имената на светците, желая крепко здраве, благоденствие и семейно щастие! Желая да постигнете всички Ваши лични цели и професионални намерения, да изживеете много мигове на радост, споделени с близките до сърцето Ви хора!

Нека дните Ви са изпълнени с положителни емоции и нови успехи във всички начинания!

Инж. Димчо Радев

Директор ЮИДП ДП Сливен