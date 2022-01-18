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Над 1500 души в община Сливен празнуват на Атанасовден

18 януари 2022 09:28, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 18 минути, брой четения: 15
Atanasovden

На Атанасовден в община Сливен своя имен ден отбелязват над 1 500 души. Сред тях 1 155 са мъжете с името Атанас. 882 от тях са регистрирани в града. Името Атанаска носят общо 247 дами, от които 156 са с постоянен адрес в Сливен. Наско се казват 103 мъже, като 79 от тях живеят в града. Дамите с името Наска са общо 13.

Честит празник на всички именици!

 

Снимка: Internet

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