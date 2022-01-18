Над 1500 души в община Сливен празнуват на Атанасовден

Община Сливен преди 18 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 15

На Атанасовден в община Сливен своя имен ден отбелязват над 1 500 души. Сред тях 1 155 са мъжете с името Атанас. 882 от тях са регистрирани в града. Името Атанаска носят общо 247 дами, от които 156 са с постоянен адрес в Сливен. Наско се казват 103 мъже, като 79 от тях живеят в града. Дамите с името Наска са общо 13.

Честит празник на всички именици!

Снимка: Internet