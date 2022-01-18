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214 са заразените с коронавирус в Сливенско за последното денонощие, 9996 за цялата страна
9996 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 44 772 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,78% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 830 604 като активните са 160 761.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 907, Бургас – 202, Варна – 551, Велико Търново – 209, Видин – 82, Враца – 207, Габрово – 186, Добрич – 164, Кърджали – 71, Кюстендил – 226, Ловеч – 162, Монтана – 190, Пазарджик – 371, Перник – 273, Плевен – 285, Пловдив – 737, Разград – 58, Русе – 228, Силистра – 96, Сливен – 214, Смолян – 194, София – 482, София (град) – 2771, Стара Загора – 621, Търговище – 57, Хасково – 265, Шумен – 148, Ямбол – 99.
През изминалото денонощие са били излекувани 551 души, а за целия период – 637 596.
В болница за лечение са настанени 5223 души, от които 541 са в интензивни отделения. 829 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
161 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 247. От починалите през този период 91,93% не са били ваксинирани.
Към момента общо 4 020 717 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 723.
Снимка: Станимир Петков