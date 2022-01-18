РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 47 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 33

Благодарим на всички участници в конкурсите, посветени на патронния празник на гимназията и на 86-та годишнина от рождението на Дамян Дамянов!

Резултатите можете да видите в прикачения файл.

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