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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.01.2022

19 януари 2022 09:11, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 39 минути, брой четения: 46

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно

5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

18 7.1.2022 28.1.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше СЧЕТОВОДНИ ПРОДУКТИ, ОФИС ПАКЕТ

23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно

24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно

47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно

48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно

51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно

52 14.1.2022 20.1.2022 1 УЧИТЕЛ ЦДО Сливен висше

57 17.1.2022 18.2.2022 2 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше autocad,Solidworks

58 17.1.2022 18.2.2022 2 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР Сливен средно

59 17.1.2022 18.2.2022 2 БАГЕРИСТ Сливен средно

60 17.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

61 17.1.2022 18.2.2022 2 ТЕХНИК Сливен средно

67 18.1.2022 18.2.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

68 18.1.2022 18.2.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

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