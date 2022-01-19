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Ръст на болните от коронавирус в Сливенско през изминалото денонощие - 242, 11181 за цялата страна
11 181 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 45 956 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,04% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 841 785 като активните са 170 095.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 787, Бургас – 878, Варна – 692, Велико Търново – 151, Видин – 138, Враца – 168, Габрово – 207, Добрич – 138, Кърджали – 168, Кюстендил – 149, Ловеч – 142, Монтана – 192, Пазарджик – 237, Перник – 221, Плевен – 224, Пловдив – 1348, Разград – 37, Русе – 294, Силистра – 85, Сливен – 242, Смолян – 157, София – 444, София (град) – 3320, Стара Загора – 473, Търговище – 58, Хасково – 156, Шумен – 85, Ямбол – 105.
През изминалото денонощие са били излекувани 1756 души, а за целия период – 639 352.
В болница за лечение са настанени 5259 души, от които 554 са в интензивни отделения. 660 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
91 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 338. От починалите през този период 92,31% не са били ваксинирани.
Към момента общо 4 039 684 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 990.
Снимка: Станимир Петков