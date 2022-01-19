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На днешния ден почитаме Свети преподобни Макарий Египетски

19 януари 2022 09:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 45
Църква

На днешния ден се почита Свети преподобни Макарий Египетски – съвременник и ученик на св. Атанасий Велики.

Подвизавал се в пост и молитви, като вършел чудеса. Починал в мир на 97-годишна възраст.

На 19 януари се чества и Свети Марк Ефески, който е един от най-големите отци и учители на църквата, наречен от своите съвременници Нови Василий, Нови Богослов и Стълб на православието.

Той е единственият епископ, който не е подписал унията с папа Евгений IV и така се е спасила нашата православна вяра.

Днес имен ден празнува Макарий.

Източник: kibik.bg

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