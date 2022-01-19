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Слънчево със слаб до умерен запад-северозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от югозапад

19 януари 2022 09:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23
Времето за 19.01.2022 г.

Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София около 1°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен вятър от север-северозапад, който през деня ще започне да отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, който вечерта ще започне да се ориентира от югозапад. Максимални температури на въздуха: 3°-5°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но след обяд ще отслабва.

В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от запад. Минималната температура ще е минус 5°, а максималната 3°.

Снимка: Станимир Петков

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