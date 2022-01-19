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Криминална хроника Ямбол - 19.01.2022 г.

19 януари 2022 12:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 33
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 19.01.2022 г.

 

Вчера в РУ-Ямбол е постъпил сигнал, че за времето от м.декември 2021 г. до 18 януари т.г., след разрушаване на прозорец на сграда, находяща се на ул. „Преслав“ в областния град, са отнети множество кабели от ел. табла и други вещи с неопределена стойност. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването продължава, образувано е досъдебно производство.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за кражба от частен дом. На 18 януари в полицията е постъпил сигнал, че през изминалото денонощие от къща на ул. „Ален Мак“, след взлом на прозорец са отнети телевизор и монитор. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването продължава.

В РУ-Стралджа е постъпил сигнал, че за времето от 11 до 18 януари от помощна постройка в частен имот на ул. „Средна гора” в града, са отнети: велосипед, бензинова резачка за дърва, живачен нивелир, електрически тример за косене на трева с корда и около 30 литра ракия. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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