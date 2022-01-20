Нарушено водоподаване в с. Калояново и с . Тополчане

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 20.01.2022г.е спряно водоподаването в с. Калояново и с . Тополчане до 16 00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.