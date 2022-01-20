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10 160 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 274 от тях в Сливенско
10 160 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 433 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,47% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 851 945 като активните са 179 301.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 695, Бургас – 592, Варна – 681, Велико Търново – 125, Видин – 101, Враца – 187, Габрово – 165, Добрич – 143, Кърджали – 63, Кюстендил – 165, Ловеч – 117, Монтана – 147, Пазарджик – 309, Перник – 217, Плевен – 208, Пловдив – 979, Разград – 57, Русе – 243, Силистра – 69, Сливен – 274, Смолян – 166, София – 449, София (град) – 3049, Стара Загора – 480, Търговище – 43, Хасково – 242, Шумен – 95, Ямбол – 99.
През изминалото денонощие са били излекувани 861 души, а за целия период – 640 213.
В болница за лечение са настанени 5208 души, от които 542 са в интензивни отделения. 572 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
93 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 431. От починалите през този период 94,62% не са били ваксинирани.
Към момента общо 4 058 974 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 321.
Снимка: Станимир Петков