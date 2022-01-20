Криминална хроника Ямбол - 20.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 36

Информационен бюлетин 20.01.2022 г.

В РУ-Ямбол е задържан 36-годишен мъж за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. Вчера, при извършена незабавна проверка по сигнал е установено, че 36-годишен мъж е нарушил наложените му от Районен съд-Ямбол ограничителни мерки по Закона за защита от домашно насилие, като е влязъл в жилището бившата си приятелка. Той е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор от Районна прокуратура-Ямбол.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 19 януари около 21:30 ч. в село Пчела е извършена проверка на лек автомобил, управляван от жителка на село Малък манастир. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1.2 промила. Работата по случая продължава.