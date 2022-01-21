Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул."Горска" днес (петък) 21.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:30ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.