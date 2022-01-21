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8932 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 237 от тях в Сливенско
8932 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 39 445 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,24% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 860 877 като активните са 187 765.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 571, Бургас – 527, Варна – 609, Велико Търново – 145, Видин – 94, Враца – 158, Габрово – 126, Добрич – 151, Кърджали – 46, Кюстендил – 158, Ловеч – 126, Монтана – 151, Пазарджик – 213, Перник – 186, Плевен – 202, Пловдив – 835, Разград – 36, Русе – 199, Силистра – 66, Сливен – 237, Смолян – 150, София – 370, София (град) – 2644, Стара Загора – 498, Търговище – 70, Хасково – 183, Шумен – 103, Ямбол – 78.
През изминалото денонощие са били излекувани 381 души, а за целия период – 640 594.
В болница за лечение са настанени 5198 души, от които 530 са в интензивни отделения.
87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 518. От починалите през този период 89,66% не са били ваксинирани.
Към момента общо 4 078 145 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 191.
Снимка: Станимир Петков