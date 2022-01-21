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Сливен. Новини от източника. Последни новини

COVID картата на България: Заболеваемостта расте, още една област е в тъмночервено

21 януари 2022 10:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 39
Тест за коронавирус

Разград, Търговище и Кърджали са последните три области в червената зона по 14-дневна заболеваемост от COVID-19.

От днес и Шумен вече е в тъмночервено, заедно с останалите 24 области.

Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести.

Двуседмичната заболеваемост стигна 1313.89 на 100 хиляди души. Отклонението с предходния ден е 1264.63.

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