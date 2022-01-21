Поздравление на областния управител Афузов за Деня на родилната помощ

Област Сливен преди 41 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 19

Областният управител на област Сливен Минчо Афузов поздравява всички специалисти – акушер-гинеколози, неонатолози и акушерки, с Деня на родилната помощ. Той отправи най-сърдечни пожелания за крепко здраве, успехи, много професионални и лични радости.

„Днес празнуваме появата на новия живот. Това е чудо, което осмисля дните ни и ни прави щастливи нас, родители и близки. Дължим Ви благодарност и уважение за всеотдайния труд. Бъдете горди с професията си“, заяви Минчо Афузов.