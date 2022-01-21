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Поздравление на областния управител Афузов за Деня на родилната помощ

21 януари 2022 14:47, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 41 минути, брой четения: 19
Минчо Афузов, областен управител на област Сливен

Областният управител на област Сливен Минчо Афузов поздравява всички специалисти – акушер-гинеколози, неонатолози и акушерки, с Деня на родилната помощ. Той отправи най-сърдечни пожелания за крепко здраве, успехи, много професионални и лични радости.

 

„Днес празнуваме появата на новия живот. Това е чудо, което осмисля дните ни и ни прави щастливи нас, родители и близки. Дължим Ви благодарност и уважение за всеотдайния труд. Бъдете горди с професията си“, заяви Минчо Афузов.

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