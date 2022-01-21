Криминална хроника Ямбол - 21.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Информационен бюлетин 21.01.2022 г.

За броени часове ямболски полицаи задържаха извършител на грабеж. Вчера към 13:35 ч., на тел. 112, е постъпил сигнал, че минути по-рано на ул. “Граф Игнатиев“ в областния град, неизвестен мъж е отнел мобилния телефон на бременна жена. В резултат на проведените незабавни издирвателни мероприятия е установен и задържан извършителят на деянието - 28-годишен местен жител. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Служители от РУ-Ямбол задържаха 18-годишна за причиняване на телесна повреда. Полицейските действия стартирали вчера, след получен сигнал, че в ЦСМП – Ямбол е приет 42-годишен мъж с прободна рана. От извършените процесуално-следствени и издирвателни действия е изяснено, че около 09:30 ч. на 20 януари, в жилище на ул.“Тимок“, при възникнал скандал 18-годишната е нанесла прободна рана с нож в гърба на 42-годишния си роднина. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ – Ямбол, с опасност за живота. Младата жена е задържана с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.