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9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 266 от тях в Сливенско
9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 43 879 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,18% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 870 751 като активните са 195 629.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 593, Бургас – 635, Варна – 636, Велико Търново – 122, Видин – 76, Враца – 183, Габрово – 167, Добрич – 164, Кърджали – 61, Кюстендил – 166, Ловеч – 146, Монтана – 129, Пазарджик – 317, Перник – 175, Плевен – 255, Пловдив – 1084, Разград – 62, Русе – 194, Силистра – 80, Сливен – 266, Смолян – 111, София – 396, София (град) – 2873, Стара Загора – 484, Търговище – 42, Хасково – 243, Шумен – 101, Ямбол – 113.
През изминалото денонощие са били излекувани 1924 души, а за целия период – 642 518.
В болница за лечение са настанени 5164 души, от които 547 са в интензивни отделения. 615 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
86 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 604. От починалите през този период 94,19% не са били ваксинирани.
Към момента общо 4 091 684 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 541.
Снимка: Станимир Петков