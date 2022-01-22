Църквата почита паметта на св. апостол Тимотей

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 63 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 63

На 22 януари православната църква почита паметта на Свети апостол Тимотей. Св. апостол Тимотей бил ученик на св. ап. Павел. Той бил обърнат в християнството от него по време на първото му мисионерско пътешествие, а при второто си пътешествие великият апостол го взел за свой спътник и ученик. Св. ап. Павел му възлагал важни поръчения.

Сведенията, които Тимотей донесъл на своя учител от Солун в Коринт, станали повод за написването на Първото послание до християните в Солун. Св. апостол Тимотей бил първият епископ в град Ефес.

Повод да почерпят имат Tимотей и Тимофей.