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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес с умерен, в Дунавската равнина и в източните райони и временно силен северозападен вятър ще продължи да нахлува студен въздух

22 януари 2022 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 36
Времето за 22.01.2022 г.

Днес с умерен, в Дунавската равнина и в източните райони и временно силен северозападен вятър ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността отново ще се увеличи до значителна и на много места, главно в Западна и Централна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София около минус 3°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по билата и временно бурен северозападен вятър. По планинските проходи ще има виелици и ще се образуват навявания. Ще продължи да застудява. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 9°, на 2000 метра – около минус 16°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и временно силен вятър от северозапад. Максимални температури на въздуха: 1°-4°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В Сливен ще има променлива облачност до слънчево. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната плюс 1°.

Снимка: Станимир Петков

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