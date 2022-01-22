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Днес с умерен, в Дунавската равнина и в източните райони и временно силен северозападен вятър ще продължи да нахлува студен въздух
Днес с умерен, в Дунавската равнина и в източните райони и временно силен северозападен вятър ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността отново ще се увеличи до значителна и на много места, главно в Западна и Централна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София около минус 3°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по билата и временно бурен северозападен вятър. По планинските проходи ще има виелици и ще се образуват навявания. Ще продължи да застудява. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 9°, на 2000 метра – около минус 16°.
Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и временно силен вятър от северозапад. Максимални температури на въздуха: 1°-4°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В Сливен ще има променлива облачност до слънчево. Минималната температура ще е минус 6°, а максималната плюс 1°.
Снимка: Станимир Петков