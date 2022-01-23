6630 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 208 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 83 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 83

6630 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 541 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,53% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 877 381 като активните са 200 978.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 391, Бургас – 686, Варна – 571, Велико Търново – 69, Видин – 85, Враца – 102, Габрово – 85, Добрич – 112, Кърджали – 36, Кюстендил – 132, Ловеч – 68, Монтана – 80, Пазарджик – 145, Перник – 149, Плевен – 115, Пловдив – 584, Разград – 17, Русе – 74, Силистра – 26, Сливен – 208, Смолян – 99, София – 283, София (град) – 2039, Стара Загора – 231, Търговище – 42, Хасково – 97, Шумен – 40, Ямбол – 64.

През изминалото денонощие са били излекувани 1249 души, а за целия период – 643 767.

В болница за лечение са настанени 5216 души, от които 547 са в интензивни отделения. 258 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 636. От починалите през този период 82,17% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 095 421 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 737.