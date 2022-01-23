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Простреляха смъртоносно млад мъж в Сливен
Млад мъж е прострелян смъртоносно в Сливен, съобщиха за БТА от областната полиция.
Сигналът за тежкия инцидент е получен малко след 22:00 часа снощи. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи и екип на Спешна помощ. По първоначални данни, 43-годишен собственик на законно притежаван боен пистолет, доброволно го предоставил на 37-годишен мъж, който произвел няколко изстрела.
С единия от тях е прострелял по непредпазливост 26-годишен мъж от котленското село Мокрен.
При направения оглед е установено, че огнестрелната рана се оказала фатална за младежа. Собственикът на оръжието и извършителят на престъплението са задържани с полицейска мярка до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, довели до смъртта на младия мъж, продължава под наблюдението на прокуратурата.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/sliven/prostreliaha-smyrtonosno-mlad-myzh-v-sliven-2297970
Снимка: Станимир Петков