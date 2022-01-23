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Сливен, кратки вечерни новини, 23.01.2022 г., неделя

23 януари 2022 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 39 минути, брой четения: 58
Сливен

Млад мъж е прострелян смъртоносно в сливенския квартал „Клуцохор“ – сигналът за тежкия инцидент е получен малко след 22:00 часа снощи.

От утре влизат в сила новите мерки, свързани с ограничаване заболеваемостта от коронавирус в Сливен и областта.

В Сливен и Нова Загора учениците от 1 до 4 клас продължават присъственото обучение, от 5 до 12 клас ще учат онлайн.

През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 208 заразени с коронавирусна инфекция.

На 94 години си отиде от този свят Петър Добрев Петров – учител и бивш директор на РБ „Сава Доброплодни“ Сливен.

Театър "Българска армия" гостува в Сливен с пиесата "Урок по български" на 28 януари.

Лек автомобил марка „Фолксваген Голф” излетя от сливенския булевард „Илинденско въстание” – колата, движеща се към гарата, не могла да вземе завоя и излязла от пътя.

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