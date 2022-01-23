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Влак блъсна лек автомобил на прелез край Дупница

23 януари 2022 18:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
ЖП релси

Влак е блъснал лек автомобил на жп прелез край Дупница.

Шофьорът е без сериозни наранявания, но е откаран в болница за преглед.

Колата е преминала при червен сигнал през охранявания прелез, съобщиха за БНР от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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