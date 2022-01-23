Влак блъсна лек автомобил на прелез край Дупница

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Влак е блъснал лек автомобил на жп прелез край Дупница.

Шофьорът е без сериозни наранявания, но е откаран в болница за преглед.

Колата е преминала при червен сигнал през охранявания прелез, съобщиха за БНР от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.