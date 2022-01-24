Прекъсване на водоподаването в кв„ Речица„

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Понеделник) 24.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09.30:30ч. до 14:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.