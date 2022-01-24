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Пътищата в община Сливен са проходими при зимни условия

24 януари 2022 09:42, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
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Пътищата в община Сливен за проходими при зимни условия, съобщи Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“. След обилния снеговалеж в неделя, са предприети мерки за обработка на всички пътища в планинската част. В града своевременно са обработени основните булеварди, главната улица и заледени участъци в някои райони. Няма населени места без ток.

 

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