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2847 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 88 от тях в Сливенско
2847 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 268 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,78% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 880 228 като активните са 202 421.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 83, Бургас – 187, Варна – 330, Велико Търново – 45, Видин – 3, Враца – 53, Габрово – 28, Добрич – 27, Кърджали – 25, Кюстендил – 6, Ловеч – 15, Монтана – 16, Пазарджик – 75, Перник – 79, Плевен – 59, Пловдив – 187, Разград – 17, Русе – 45, Силистра – 13, Сливен – 88, Смолян – 21, София – 119, София (град) – 1012, Стара Загора – 212, Търговище – 12, Хасково – 42, Шумен – 21, Ямбол – 27.
През изминалото денонощие са били излекувани 1376 души, а за целия период – 645 143.
В болница за лечение са настанени 5309 души, от които 550 са в интензивни отделения. 207 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
28 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 664. От починалите през този период 100% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 097 359 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1938.
Снимка: Станимир Петков