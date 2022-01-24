Аксиния, Ксения и Оксана черпят за имен ден днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

На 24 януари църквата почита паметта на Света преподобна дякониса Ксения Римлянка. Тя била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало „благочестива“. Решила да посвети живота си на Исус Христос, затова напуснала дома си.

Установила се на остров Коа. Наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница). По-късно била посветена за дякониса.

Повод да почерпят имат Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана.