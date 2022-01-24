Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аксиния, Ксения и Оксана черпят за имен ден днес

24 януари 2022 10:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Честит имен ден на празнуващите днес!

На 24 януари църквата почита паметта на Света преподобна дякониса Ксения Римлянка. Тя била дъщеря на сенатор и носила името Евсевия, което означавало „благочестива“. Решила да посвети живота си на Исус Христос, затова напуснала дома си.

Установила се на остров Коа. Наела бедна къща и помолила да я наричат Ксения (странница). По-късно била посветена за дякониса.

Повод да почерпят имат Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана.

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 