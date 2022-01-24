Пътищата в община Сливен са проходими при зимни условия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 20

Пътищата в община Сливен за проходими при зимни условия, съобщи Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“. След обилния снеговалеж в неделя, са предприети мерки за обработка на всички пътища в планинската част. В града своевременно са обработени основните булеварди, главната улица и заледени участъци в някои райони. Няма населени места без ток.