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Пътищата в община Сливен са проходими при зимни условия

24 януари 2022 10:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 20
Пътища

Пътищата в община Сливен за проходими при зимни условия, съобщи Снежана Кънева от отдел „Сигурност и управление при кризи“. След обилния снеговалеж в неделя, са предприети мерки за обработка на всички пътища в планинската част. В града своевременно са обработени основните булеварди, главната улица и заледени участъци в някои райони. Няма населени места без ток.

Снимка: Станимир Петков

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